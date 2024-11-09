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Soma Adliyesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği adliye personelleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulundu.

Daha sonra adliye binasında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgedeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması da yürüttü.

Tatbikatta adliye personellerine yangın söndürmeyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel, gazetecilere, yoğunluğun bulunduğu kurumlardaki vatandaş ve personelin yangın gibi durumlarda yapması gerekenleri bilmesinin önemli olduğunu belirterek, tatbikata destek sağlayanlara teşekkür etti.