Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANTALYA) – Manisa'nın Soma İlçesi Belediye Başkanı Sercan Okur, COP31'de kömür üreten kentlerin geleceğinin planlanması gerektiğini belirterek, "Yerel yönetimlerin içinde olmadığı bir adil geçiş planlaması mümkün değil" dedi. Okur, bu kentlerin belediyelerinin süreçte resmi muhatap alınmasını ve finansmanla desteklenmesini istedi.

Antalya'da düzenlenen COP31'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, adil geçiş sürecine ilişkin beklentilerini, maden işçilerinin ve işverenlerin kaygılarını, kentteki çevre sorunlarını anlattı.

Soma Kömür Havzası'nın Kınık, Savaştepe ve Kırkağaç gibi komşu ilçeleri de yakından ilgilendirdiğini belirten Okur, yalnızca Soma'da 12 bin, çevre ilçelerle birlikte yaklaşık 20 bin maden işçisinin çalıştığını söyledi.

"BU KENTLERİ ADİL BİR ŞEKİLDE BU GEÇİŞE HAZIRLAMAMIZ, PLANLAMAMIZ GEREKİYOR"

İklim değişikliğiyle mücadele için alınacak önlemlerde kömür üreten kentlerin geleceğinin de düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Okur, şöyle konuştu:

"Evet, temiz hava hakkımızı konuşuyoruz. Doğa, çevre, iklim değişikliği, bunların hepsini konuşuyoruz. Konuşmamız gerekiyor, önlemler almamız gerekiyor, tedbirler almamız gerekiyor. Ama bu önlemleri alırken Soma gibi kömür üreten kentlerin geleceğini de düşünmemiz ve adından da anlaşılacağı üzere bu kentleri adil bir şekilde bu geçişe hazırlamamız, planlamamız gerekiyor. Bunu tabii ki yapacak olan en önemli güç merkezi hükümet. Diğer önemli paydaşlar da yerel yönetimler. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı bir adil geçiş planlaması mümkün değil.

Biz sadece Soma'nın değil, Soma gibi enerji üreten, kömür üreten kentlerin bu süreçte yerel yönetimlerinin resmi muhatap olarak alınmasını, finansman desteği sağlanmasını ve bu yerel yönetimlerin birlik çatısı altında bir araya gelerek şehirlerinin sorunlarını önce tespit edip sonra da bunu ilgili kurum ve kuruluşlara istikrarlı bir şekilde aktarmasını istiyoruz. Benim kişisel olarak, bir belediye başkanı olarak çağrım ve COP31'den de beklentim bu."

"MADENCİLER İŞ YERLERİNİN KAPANMASI KONUSUNDA KORKU YAŞIYORLAR"

Yerelde işverenler, işçiler ve sendikalarla sürekli görüştüklerini belirten Okur, adil geçişin iyi anlatılması gerektiğini aksi halde kaygı yarattığını söyledi. Okur, "Bu süreç iyi anlatılmadığı takdirde çok endişe yaratan, kaygı yaratan bir süreç. Madenciler iş yerlerinin kapanması konusunda korku yaşıyorlar. İşveren yaptığı yatırımın heba olması konusunda korku yaşıyor. Dolayısıyla bu süreçte Soma gibi bir ilçede adil geçişi konuşmak kolay değil, gerçekten kolay değil" dedi.

İşçi-işveren ihtilaflarının, iş kazalarının ve çevre kirliliğinin kentte bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğu düşüncesini güçlendirdiğini kaydeden Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle de kimse artık böyle kati bir şekilde bunu reddetmiyor. Ama doğru şekilde planlanması gerektiği noktasında herkes hemfikir, katkı vermeye de hazır. Burada özellikle işçilerin duymak istediği şu hem sosyal haklar anlamında hem kültürel yapıları anlamında hem maddi hakları, işçilik alacakları anlamında zarar görmeden ve onları da onore edecek şekilde farklı bir ekonomik modelde yine onların üretime dahil edilmesi. İşçilerimiz ve tabii ki işçi sendikalarımız bunu bekliyor."

"KÖMÜR ÜRETİMİNİN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLELİM"

Soma'da kömüre karşı bir tutum bulunduğunu söylemenin doğru olmayacağını aktaran Okur, kömürün kent için ekonomik değerinin yanı sıra kültürel bir geçmişi ve hafızayı da temsil ettiğine dikkati çekti. Sektörün küçülmesinin, işçi ve esnafın geçmiş yıllardaki gibi gelir elde edememesinin ve iş kazalarının kömürden enerji üretimine ilişkin değerlendirmeleri değiştirdiğini ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Ama şu an doğrudan insanların kömüre karşı olduğunu söylemek çok doğru değil. En başta ben de kömüre karşı değilim. Bu bizim zenginliğimiz. Kömürün üretilmesi gerekiyor. Ama ben şunu söylüyorum her yerde, her platformda: Evet kömürü üretelim ama kömür üretiminin ne zaman biteceğini bilelim. Bir takvim olduğunu bilelim. Bu takvimin de nasıl planlandığını bilelim. Bilelim ve bu plana bizim de katkımız olsun."

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ HİSSEDİLİR BOYUTLARDA"

Kentte özellikle termik santral kaynaklı çevre kirliliği konusunda son yıllarda ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Okur, santralin filtresiz olduğunu ve hastalık oranlarının yükseldiğini ileri sürdü. Okur, "Çevre kirliliği baktığımızda hissedilir boyutlarda. Bu da bir bilinç yarattı bizim insanımızda. Zaman zaman da düzenlenen eylemler, gösterilen tepkiler basına da yansıyor. Oradan da takip edilebilir bu süreç" dedi.

"MERKEZİ HÜKÜMET VEYA İLGİLİ BAKANLIKLARLA İLETİŞİME GEÇEBİLMİŞ DEĞİLİZ"

Belediye başkanı seçilmesinin üzerinden iki buçuk yılı aşkın süre geçtiğini belirten Okur, "Maalesef ki tamamen kendi girişimlerimle, kendi çabalarımla bir yol kat edebildim şu ana kadar. Daha çok sivil toplum kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bir araya gelerek bir yol ilerleme fırsatımız oldu. Ancak resmi anlamda merkezi hükümet veya ilgili bakanlıklarla bugüne kadar herhangi bir iletişime geçebilmiş değiliz. İnşallah bundan sonraki süreçte o iletişimin kurulmasını umut ediyoruz. İnşallah COP31 de buna vesile olur" şeklinde konuştu.