Soma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla S.Ç'nin (35) evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada bin 143 sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.