Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Soma Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 516 sentetik ecza hap ile pala, bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, E.Y. (22), F.A. (22) ve F.A. (23) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?