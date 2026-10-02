Soma\'daki maden ocağındaki göçükte ölen Ömer Karakaya Kırkağaç\'ta toprağa verildi

Soma'daki maden ocağındaki göçükte ölen Ömer Karakaya Kırkağaç'ta toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ömer Karakaya, Soma'daki maden ocağındaki göçükte yaşamını yitirdi; Kırkağaç'ta düzenlenen törenin ardından Öveçli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören öncesi babasının Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Ömer Karakaya için Kırkağaç ilçesindeki Çiftehanlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Karakaya'nın cenazesi, babası Yusuf Karakaya'nın yaşadığı Şair Eşref Mahallesi'ndeki evin önüne getirilip, helallik alındı. Karakaya'nın cenazesi daha sonra caminin yanındaki pazar yerine getirildi. İkindide kılınan namazı ardından Karakaya'nın cenazesi, Öveçli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ersan ERDOĞAN/KIRKAAĞAÇ (Manisa),
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?