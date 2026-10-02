Soma'daki maden ocağındaki göçükte ölen Ömer Karakaya Kırkağaç'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Soma'daki maden ocağındaki göçükte ölen Ömer Karakaya Kırkağaç'ta toprağa verildi

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Soma\'daki maden ocağındaki göçükte ölen Ömer Karakaya Kırkağaç\'ta toprağa verildi
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Ömer Karakaya, Soma'daki maden ocağındaki göçükte yaşamını yitirdi; Kırkağaç'ta düzenlenen törenin ardından Öveçli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören öncesi babasının Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Ömer Karakaya için Kırkağaç ilçesindeki Çiftehanlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Karakaya'nın cenazesi, babası Yusuf Karakaya'nın yaşadığı Şair Eşref Mahallesi'ndeki evin önüne getirilip, helallik alındı. Karakaya'nın cenazesi daha sonra caminin yanındaki pazar yerine getirildi. İkindide kılınan namazı ardından Karakaya'nın cenazesi, Öveçli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ersan ERDOĞAN/KIRKAAĞAÇ (Manisa),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Soma'daki maden ocağındaki göçükte ölen Ömer Karakaya Kırkağaç'ta toprağa verildi - Son Dakika
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