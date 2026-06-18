Soma Faciasında Ailelerin İstinaf Hakkı Tanındı - Son Dakika
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Soma Faciasında Ailelerin İstinaf Hakkı Tanındı

18.06.2026 17:49
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Soma faciası mağdur yakınlarının istinaf başvurularını kabul etti.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Soma maden faciasında yaşamını yitiren madencilerin yakınlarının, kamu görevlilerinin yargılandığı davada yaptıkları istinaf başvurularının "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin kararı kaldırdı. Daire, faciada yakınlarını kaybedenlerin suçtan doğrudan zarar gördükleri ve bu nedenle davaya katılma ve istinafa başvurma haklarının bulunduğuna hükmetti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, faciada yakınlarını kaybedenlerin istinaf başvurularının reddine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi kararını kaldırdı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği, 162 işçinin ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı faciaya ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan davada, mağdur yakınlarının istinaf başvuruları "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddedilmişti.

Ailelerin avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen 11. Ceza Dairesi, kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamede denetim görevlerinin yerine getirilmemesi ve görev ihmali iddialarının yer aldığını belirtti.

Kararda, kamu görevlilerinin görevlerinin gereklerini yerine getirmemeleri nedeniyle kişilerin mağduriyetine sebebiyet verdiklerinin iddia edildiği belirtilerek, faciada yakınlarını kaybedenlerin sanıklara isnat edilen suçlardan doğrudan zarar gördükleri ve bu nedenle davaya katılma ile verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurma haklarının bulunduğu ifade edildi.

Daire, ayrıca bazı mağdur yakınlarının bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin daha önce yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlattı.

İtirazları kabul eden mahkeme, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin 6 Mart 2026 tarihli istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararını kaldırarak dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere aynı daireye gönderilmesine hükmetti.

Soma faciasına ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan davada, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi 29 Nisan 2025'te 10 sanığın beraatine, 18 sanığın ise 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezalarına hükmetmiş, bazı sanıklar hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi daha sonra bazı sanıklar hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine, diğer sanıklar yönünden ise yerel mahkeme kararlarının onanmasına hükmetmişti. Aynı daire, mağdur yakınlarının istinaf başvurularını da reddetmişti.

Son kararla birlikte, mağdur ailelerin istinaf taleplerinin esas yönünden yeniden incelenmesinin yolu açıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma Faciasında Ailelerin İstinaf Hakkı Tanındı - Son Dakika

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