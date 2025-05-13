Soma Faciasının 11. Yılı: Adalet Talebi

(ANKARA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 11 yıl geçti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal konuya ilişkin, "301 canın hesabı sorulmadan adalet sağlanamaz. Denetimsiz madencilik suçtur" ifadelerini kullandı.

Tanal, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 11'inci yılında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 madencimizin hayatını kaybettiği maden faciası, Türkiye işçi tarihinde kara bir lekedir. Bu sadece bir 'kaza' değil, ihmaller zincirinin, denetimsizliğin, taşeron düzeninin ve insan hayatını maliyet kalemi olarak gören rantçı anlayışın sonucudur. Soma'yı unutmuyoruz, unutturmuyoruz. 301 canın hesabı sorulmadan adalet sağlanamaz. Denetimsiz madencilik suçtur. İşçinin yaşam hakkı Anayasa'nın teminatıdır. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü ihlal edilmiştir. Soma'da yitirdiğimiz maden emekçilerini rahmetle anıyor, emeğin örgütlü gücünü büyüterek adalet mücadelemizi sürdürüyoruz."