Soma Termik Santrali'nde Ücretsiz İzin İsyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma Termik Santrali'nde Ücretsiz İzin İsyanı

21.02.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Santralin kapatılma kararı sonrası 87 işçi ücretsiz izne çıkarıldı, çalışanlar eylem başlattı.

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerini durdurma kararı sonrası 87 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı bildirimle süreç resmileşirken, işçiler ve Soma'daki STK'lar santral önünden Cengiz Topel Meydanı'na kadar yürüdü. Çalışanlar, santral önünde çadır kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Torku Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali'nin üretimi durdurma kararı almasının ardından 87 işçinin ücretsiz izne çıkarılması ilçede tepkiye yol açtı. Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen 17 Şubat 2026 tarihli Özel Durum Açıklama Formunda Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün kömür sevkiyatını durdurması, sözleşmelerin feshi ve teşvik mekanizmalarının sona ermesi nedeniyle faaliyetlerin sürdürülemez hale geldiği belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda santral faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği, Soma'nın ısınma ihtiyacı nedeniyle 5 ve 6 numaralı ünitelerin kış sonuna kadar sınırlı kapasiteyle çalışacağı, ardından üretimin tamamen sona ereceği ifade edildi. Açıklamada, asgari personel dışındaki çalışanların önce yıllık izinlerinin kullandırılacağı, ardından ücretsiz izne çıkarılacağı bildirildi. Kararın ardından işçiler, Soma'daki sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi temsilcilerle birlikte santralden ilçe merkezine yürüyüş düzenledi. Santral önünde basın açıklaması yapan işçiler çadır kurarak eylem başlattı.

"Burası Soma'nın lokomotifi"

Santralde 2014 yılından bu yana çalıştığını belirten bir işçi, tesisin 2015 yılında özelleştirildiğini hatırlatarak, "Enerji sektöründe yeterli deneyim olmadığını bugün daha net görüyoruz. Gelinen noktada durum ortada" dedi.

Santralin tamamen kapanmasını istemediklerini vurgulayan işçiler, şu anda yalnızca 5 ve 6'ncı ünitelerin Soma halkına sıcak su sağlamak için çalıştığını belirtti. Bir işçi, "Burası Soma'nın lokomotifi. Madenciden kamyoncuya, esnafa kadar herkes etkilenir. Önceliğimiz kamulaştırma. Bu mümkün değilse işi bilen bir firmaya devredilsin" diye konuştu.

Değirmen bakım servisinde görevli 29 yaşındaki bir işçi ise iki bel fıtığı ameliyatı geçirmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bu tesis ayakta kalsın diye yama üstüne yama yaptık. Ama hakkını arayan insanlar kapı dışarı edildi" dedi.

2018'den bu yana santralde çalışan Aykut Polat da ücretsiz izin kararını bir mesajla öğrendiklerini belirterek, "Aylık giderlerimiz 35-40 bin lirayı buluyor. Hepimizin borcu var. Bu kış gününde ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle tarım gelirlerinin de düştüğünü belirten işçiler, "Tarladan kazanamıyoruz, buradan kazanmaya çalışıyoruz. Borçlarımız gırtlağa dayandı. Uykusuz geceler geçiriyoruz" dedi.

"2015'ten bu yana bu tesise ciddi bir yatırım yapılmadı"

Tes-İş Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler ise 2015 yılından bu yana santrale yeterli yatırım, bakım ve revizyon yapılmadığını söyledi. Girginler, "2015'ten bu yana bu tesise ciddi bir yatırım yapılmadı. Bakım ve yenileme yapılmadı. Milli servet adeta hurdaya çevrildi" dedi.

87 işçinin ücretsiz izne çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Girginler, bunun sadece başlangıç olabileceğini ifade ederek, "Bu karar yalnızca 87 işçiyi değil, Soma'daki binlerce aileyi ilgilendiriyor. Santralde bin 232 çalışan var. Madenler ve bağlı sektörlerle birlikte yaklaşık 12 bin emekçi, dolaylı olarak 45- 46 bin hane bu süreçten etkilenecek" diye konuştu.

Noter aracılığıyla ihtar çektiklerini ve hukuki süreci başlattıklarını açıklayan Girginler, iki temel taleplerinin olduğunu belirterek, "Birinci talebimiz 87 arkadaşımızın derhal işe iade edilmesi. İkinci talebimiz ise santralin geleceğine ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Önceliğimiz kamulaştırmadır. Bu mümkün değilse, sektörü bilen ve yatırım yapacak bir firmaya devredilmelidir" dedi.

İşçiler, eylemlerini büyüterek sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Enerji, Güncel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma Termik Santrali'nde Ücretsiz İzin İsyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış
“Sıramdan kalkar mısın“ diyen öğrencinin çenesini kırdılar "Sıramdan kalkar mısın?" diyen öğrencinin çenesini kırdılar

13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 14:23:36. #7.11#
SON DAKİKA: Soma Termik Santrali'nde Ücretsiz İzin İsyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.