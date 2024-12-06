Soma Termik Santrali'ne Cezacı

Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Soma Termik Santrali'ne çevre mevzuatını ihlal eden baca gazı değerleri nedeniyle 1 milyon 393 bin 755 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde Soma Termik Santrali'nin üç bacasında çevre mevzuatında belirlenen baca gazı sınır değerlerin aşıldığı tespit edildi.

Santral işletmesine, 1 milyon 393 bin 755 lira idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.

Anlık takip ediliyor

Açıklamaya göre, Soma Termik Santrali'ndeki üç baca ve altı ünite, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından 18 farklı parametrede anlık olarak takip ediliyor.

Mevzuatın üzerinde herhangi bir limit aşımı tespit edildiğinde denetim ekipleri hızla bölgeye sevk ediliyor ve gerekli incelemelerin ardından cezai işlem uygulanıyor.