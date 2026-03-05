Soma Termik Santralleri Krizi

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Soma halkı özelleştirme yüzünden kapanma noktasına gelen Soma B Termik Santrali'nin kamulaştırılmasını isterken, devlet kalkıyor Soma A Termik Santrali'ni özelleştirmeye çalışıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Soma'da yaşanan tabloyu akıl ve vicdanla açıklamak mümkün değil" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma B Termik Santrali nedeniyle binlerce kişinin mağdur olduğunu ve Soma A Termik Santrali'nin içi boşaltılmış halde özelleştirmeye çıkarılmasının "akıl almaz bir tablo" yarattığını belirterek, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Özelleştirilmeden önce üretim rekorları kıran, vergi rekortmeni olan bir kurumdu. Ancak özelleştirildikten sonra geçen on yıl içinde bu santrale tek bir liralık yatırım yapılmadı. Bugün geldiğimiz noktada Soma B Termik Santrali kapanma noktasına gelmiş durumda. Santral çalışmayınca Soma ekonomisi çöktü. Santral çalışmayınca kömür satamayan maden ocakları madencilere maaş ödeyemiyor, eksik maaş veriliyor. İşten çıkarmalar başladı. Nakliyeciler temmuz ayından beri neredeyse kontak kapatmış durumda. Soma esnafı aylardır zor günler geçiriyor."

"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu"

Soma halkı özelleştirme yüzünden kapanma noktasına gelen Soma B Termik Santrali'nin kamulaştırılmasını isterken devlet kalkıyor Soma A Termik Santrali'ni özelleştirmeye çalışıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Son iki yıldır sadece güvenliği sağlanıyordu. Ancak buna rağmen santralin içi adeta soyuldu. İçindeki hurda ve ekipmanların büyük bölümünün çalındığı yönünde bilgiler var ve bu konuda soruşturmalar açıldı. Şimdi içi boşaltılmış, soyulmuş bir termik santral özelleştiriliyor.

Bir tarafta özelleştirme yüzünden çalışamaz hale gelen Soma B Termik Santrali ve sokakta eylem yapan Soma halkı… Diğer tarafta içi boşaltılmış Soma A Termik Santrali'nin satışa çıkarılması… Soma'da yaşanan tabloyu akıl ve vicdanla açıklamak mümkün değil."