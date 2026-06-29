Somali Cumhurbaşkanı Etiyopya\'da

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, güvenlik, ekonomik kalkınma ile bölgesel istikrar alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla Etiyopya'ya bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya gelen Mahmud, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik, siyasi işbirliği ve ekonomik konuları ele aldı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güven ve karşılıklı saygı temelinde ilerlediğini belirterek, "Etiyopya ve Somali sadece sınırları değil, bizim için en değerli olan şeyi, halklarımızı ve ortak kaderimizi paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise liderlerin karşılıklı önem taşıyan ikili meseleleri ele aldığı ifade edildi.

Somali ve Etiyopya arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan Ankara Bildirisi ile diplomatik temasları yeniden başlatma konusunda anlaşılmasının ardından son dönemde iyileşme sürecine girmişti.

İlişkiler, Etiyopya'nın 2024 yılında Somaliland ile Kızıldeniz'e erişim konusunda yaptığı anlaşmanın ardından gerilmiş, Mogadişu yönetimi söz konusu anlaşmayı Somali'nin egemenliğine aykırı olarak nitelendirmişti.