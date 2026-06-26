Somali Cumhurbaşkanı'ndan Birlik Mesajı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Somali'de Bağımsızlık Günü, başta başkent Mogadişu olmak üzere ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Akşam saatlerinde sokaklara çıkan vatandaşlar Somali bayrakları taşıyarak gece yarısına kadar kutlamalarını sürdürdü.

Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen resmi törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı konuşmada, günün önemine değindi.

Ülkenin geçmişten bugüne yaşadığı süreç, eğitim ve Somali halkının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmud, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Somali'nin kuzey bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ilişkin konuşan Mahmud, "Somali'nin kuzeyi, yani bugün Somaliland olarak bilinen bölgenin insanları çok onurlu ve şerefli insanlardır. Özellikle sömürge döneminde ve ülkenin bağımsızlığa giden yolunda verdikleri mücadele takdire şayandır." dedi.

Mahmud, kuzey bölgelerindeki vatandaşlarla diyaloğa açık olduklarını belirterek "Bugün bir kez daha söylüyorum, daha önce de söylediğim gibi, kardeşlerimizin ne sorunları varsa dinlemeye hazırız. Daha önce onlara hak verdiğimiz gibi bugün de onların taleplerini ve dertlerini dinlemeye hazırız. Onlardan da aynı anlayışı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Somali'nin "birlik arayışına" ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmud, "Bir dönem bazı şahsiyetler sorunlara sebep olmuşsa, ister ülkeyi yönetenler olsun ister başkaları, biz onların yaptıklarının tersini yapmaya hazırız. Devletin başında bulunduğum dönemlerde kuzeydeki kardeşlerimizle sorunları çözmeye çalıştık. Her zaman çalışacağız ve kardeşlerimizle yeniden birleşme yolunda arayışlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahmud, "Bu önemli günü kutlarken şunu söylemek gerekir ki Somali her gün bir kavşakta çıkışı arayan bir ülke oldu. O kavşaktan çıkan yollar bazen bizi hatalara sürükledi ve yanlış yollar seçildi. Ancak son yıllarda doğru yolda ilerliyoruz." dedi.

Somali devletinin yeniden ayağa kalkmasına ilişkin konuşan Mahmud, "Bazı insanlar Somali devletinin artık geri gelmeyeceğine inandı. Bazıları da Somali halkının, özellikle gelecek nesillerin, sürekli zorluklar içinde yaşayacağını düşündü. Ancak biz yeniden dirilebileceğimizi gösterdik. Eşiklerimizi geçebileceğimizi de gösterdik." diye konuştu.

Geçmişte eğitim alanındaki çalışmalarına değinen Mahmud, "Hatırlıyorum, çocuklara eğitim verdiğim dönemlerde sınıflarda gerekli araç ve gereçler yoktu. O dönemde hiçbir şeyi olmayan veliler sadece çocuklarının geleceğine umut bağlamıştı. Ancak o veliler sadece kendi çocuklarının geleceğini kurtarmıyordu, bir ulusun geleceğini kurtarıyordu." ifadelerini kullandı.

Kurulan eğitim kurumlarının binlerce Somalili gence katkı sağladığını belirten Mahmud, "İhtiyacımızın ilk olarak ilkokul olduğunu söyledik, ardından ortaokul, lise ve üniversite geldi. Ülkemiz yıkıldığında geriye bir üniversite kalmıştı, bugün ise birden fazla üniversitemiz var." dedi.

"Somalililer için fırsat dönemi"

Somalililer için yeni bir fırsat döneminin başladığını belirten Mahmud, "Bu dönem Somalililer için bir fırsatlar dönemidir. Sadece sınırlar içinde yaşayan Somalililer değil, sınırların dışında yaşayan Somalililer de bizi gördüklerinde mutlu oluyor ve bir umudun yeniden yeşerdiğini söylüyorlar. Bu da bir fırsat ortaya çıktığında tüm Somalililerin bundan faydalanacağı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Yurt dışında yaşayan Somalililerin geri dönüşü konusuna da değinen Mahmud, "Geçtiğimiz günlerde Somalililerin Avrupa'dan geri gönderilmesini Somali kabul etmedi şeklinde bir haber vardı. Biz hiçbir zaman insanlarımızı istemiyoruz diye bir şey söylemedik. Sadece bu insanların geri getirilişiyle ilgili sorularımız var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, "Biz zaten uçak kiralayarak ihtiyaç olduğunda vatandaşlarımızı geri getiriyoruz. Zor durumda kalan hiçbir vatandaşımıza kulaklarımızı kapatmayız. Büyükelçiliklerimize bu konuda talimatlarımızı verdik." dedi.

Mahmud, konuşmasının sonunda tüm Somali halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Somali'de, 1960'da İngiltere'den kazanılan bağımsızlığın yıl dönümü olan 26 Haziran ve İtalyan Somalisi'nin bağımsızlığını alarak kuzey ve güney bölgelerinin birleştiği 1 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem Bağımsızlık Haftası ve Bağımsızlık Günü olarak kutlanılıyor.