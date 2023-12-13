Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili şikayetler artıyor

FATİH'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili iki ayrı soruşturma kapsamında Göçer'in eşi Öznur Göçer "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi. Göçer, eşini kaza tutanağında kusurlu gösteren polislerden ve nöbetçi savcıdan da şikayetçi oldu. "Çok mağdur" olduğunu ifade eden Öznur Göçer, Somali Cumhurbaşkanının oğlundan da şikayetçi oldu.