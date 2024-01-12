Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı
Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, İstanbul Adalet Sarayı'nda ara celseye getirildiği ve ifade verdikten sonra yakalamasının kaldırıldığı öğrenildi.
12.01.2024 - 17:30,
Güncelleme: 17:31
Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, ara celseye getirildiği öğrenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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