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Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika
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Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, İstanbul Adalet Sarayı'nda ara celseye getirildiği ve ifade verdikten sonra yakalamasının kaldırıldığı öğrenildi.

Fatih\'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı
12.01.2024 - 17:30,  Güncelleme: 17:31
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Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, ara celseye getirildiği öğrenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika
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