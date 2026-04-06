Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon: 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi

06.04.2026 14:05
Somali güvenlik güçleri, Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 12 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Savunma Bakanlığı, güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların katılımıyla Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun, Bay eyaletine bağlı Baydhabo ile Daynunay şehirleri yakınlarındaki Gasarta bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Eş-Şebab mensubu 12 militanın etkisiz hale getirildiği, ayrıca çok sayıda militanın yaralandığı ifade edildi.

Operasyonun, örgütün bölgedeki unsurlarını zayıflatmayı ve ülke genelinde güvenliği güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçlerinin benzer operasyonları sürdüreceği kaydedildi.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların, terör tehdidini ortadan kaldırmak ve ülkede istikrarı sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

