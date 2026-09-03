Somali'de Eş-Şebab'ın bomba yüklü araçlarla saldırısı engellendi, 40 militan öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somali'de Eş-Şebab'ın bomba yüklü araçlarla saldırısı engellendi, 40 militan öldürüldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'nin Güneybatı eyaleti yönetimi, Baydhabo kentini hedef alan bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının güvenlik güçlerince engellendiğini açıkladı. Çatışmalarda 40'tan fazla Eş-Şebab militanı öldürüldü, çok sayıda terörist yaralanırken silah ve askeri teçhizat ele geçirildi.

Somali'nin Güneybatı eyaleti yönetimi, bu sabah bomba yüklü iki araçla Baydhabo kentini hedef alan saldırının güvenlik güçlerince engellendiğini, çatışmalarda terör örgütü Eş-Şebab üyesi 40'tan fazla militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Güneybatı eyaleti Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Baydhabo kentindeki saldırının, sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef aldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin saldırıya hızlı ve etkili şekilde karşılık verdiği aktarılan açıklamada, 40'tan fazla terör örgütü Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin yaralandığı, çeşitli silahların ve askeri teçhizatın ele geçirildiği kaydedildi.

Güneybatı eyaleti yönetimi, saldırıda hayatını kaybeden sivil ve askerlerin olduğunu belirterek, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Açıklamada, yönetimin Baydhabo başta olmak üzere eyalet genelinde güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Militan, Somali, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'ın bomba yüklü araçlarla saldırısı engellendi, 40 militan öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 22:28:55. #7.12#
SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab'ın bomba yüklü araçlarla saldırısı engellendi, 40 militan öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement