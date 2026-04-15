Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 81 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de güvenlik güçlerince ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Eş-Şebab'a üye 81 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Jubaland ve Hiraan bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, son 2 günde düzenlenen operasyonda Jubaland'de 27 ve Hiraan'da 54 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Operasyonlar sırasında örgüt üyelerinin kullandığı sığınakların imha edildiği aktarılan açıklamada, militanların bölgedeki halka yönelik saldırı hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerinin bu planları engellediği kaydedildi.
Açıklamada, "Çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirilmiştir." denildi.
2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.
