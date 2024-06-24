Somali'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 Etiyopyalı asker hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele için Somali sınırını geçen Etiyopyalı askerlere saldırı düzenlendi.
Somali'nin güneyindeki Dinsor bölgesinde Etiyopya birliklerine yönelik saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Saldırının Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilirken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiyopya ordusuna bağlı birliklerin Eş-Şebab ile mücadele için Somali sınırını geçtiği ileri sürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › Somali'de Etiyopyalı askerlere saldırı: 3 ölü - Son Dakika
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