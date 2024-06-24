Somali\'de Etiyopyalı askerlere saldırı: 3 ölü

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Somali'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 Etiyopyalı asker hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele için Somali sınırını geçen Etiyopyalı askerlere saldırı düzenlendi.

Somali'nin güneyindeki Dinsor bölgesinde Etiyopya birliklerine yönelik saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırının Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilirken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiyopya ordusuna bağlı birliklerin Eş-Şebab ile mücadele için Somali sınırını geçtiği ileri sürülmüştü.