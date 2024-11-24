Somali'de Genel Oy Hakkı Meclisten Geçti - Son Dakika
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Somali'de Genel Oy Hakkı Meclisten Geçti

Somali Parlamentosu, kabile merkezli oy sisteminden genel oy hakkına geçişi kabul etti.

24.11.2024 15:48
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Somali Parlamentosu, mevcut kabile merkezli oy verme sistemi yerine genel oy hakkını getiren, seçimlerde değişikliğe ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Somali Parlamentosu, seçimlerde değişikliğe ilişkin yasa tasarısını kabul ederek, kabile merkezli oylama sisteminden genel oy hakkı kullanımına geçti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, hükümet yetkilileri ve eyalet liderleriyle düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Mahmud, Somali vatandaşlarına kendi geleceklerini tayin etme hakkını geri verdiklerini belirterek, "20-30 yıldır içinde bulunduğumuz korkudan kurtulup, bu ülkede demokratik seçimlere geçmeliyiz. Hem federal hem de eyalet düzeyinde bir kişi bir oy seçimine geçerek Somali halkına doğrudan oylama hakkını geri verdik." dedi.

Parlamento tarafından cumartesi onaylanan yasa tasarısı, 169 milletvekilinin lehte, 2 milletvekilinin aleyhte ve bir milletvekilinin de çekimser oyuyla kabul edildi.

Somali yeni yasa ile çok partili sisteme geçiyor

Yeni yasaya göre, başbakanlık makamı kaldırılacak, yerine cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı doğrudan halk tarafından seçilecek. Ülkede bir sonraki cumhurbaşkanı seçiminin 2026'da yapılması planlanıyor.

Yeni yasa aynı zamanda çok partili bir sisteme geçişi de beraberinde getirdi.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyordu.

Puntland ve Juba eyaletlerinin ve eski cumhurbaşkanlarının muhalefetine rağmen, Hasan Şeyh Mahmud, ekim ayı sonunda, siyasi partilerin, genel oy hakkı çerçevesi üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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