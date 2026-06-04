Somali'de Gerilim: Muhalefet ve Hükümet Karşı Karşıya - Son Dakika
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Somali'de Gerilim: Muhalefet ve Hükümet Karşı Karşıya

04.06.2026 13:29
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Mogadişu'da muhalefet liderlerinin silahlı unsurlarla gerginlik yarattığı, uluslararası toplumdan diyalog çağrısı yapıldı.

Somali'de bazı muhalefet liderlerinin silahlı unsurlarla başkent Mogadişu'ya gelmesinden sonra ortaya çıkan gerilim ve gece boyu devam eden silah seslerinin ardından uluslararası toplum taraflara itidal çağrısı yaptı.

Mogadişu'da seçim sistemi konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayan eski Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve bazı muhalif liderler, bugün düzenlemeyi planladıkları barışçıl gösteri öncesinde önceki gün Somali Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınında konakladı.

Ancak Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu liderlerin beraberindeki ağır silahlı unsurların dün Howlwadaag İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait bir polis tesisini hedef aldığı ve bazı sivil yerleşimlere ateş açtığı öne sürüldü.

Açıklamada, silahlı unsurların yönetime meydan okuyan görüntüler çekerek bunları sosyal medyada paylaşmasının ardından güvenlik güçlerinin bölgeyi kuşattığı ve silahlı kişileri etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Buna rağmen dün gece boyunca bölgeden silah seslerinin gelmeye devam ettiği bildirildi.

Somali güvenlik yetkililerinin muhalif liderlerle gerçekleştirdiği görüşmede, silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılması halinde planlanan barışçıl gösterinin yapılmasına engel bulunmadığını ilettiği aktarıldı.

Gelişmeler üzerine, ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, "Mogadişu'da yaşanan şiddet olayları son derece sorumsuzca. Tüm taraflardaki Somali liderleri, istikrarın korunması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda sorumluluk taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gelecek saatler ve günlerde atılacak adımlar, Somali'nin güvenliği, birliği ve geleceği açısından kalıcı sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesi yer aldı.

Avrupa ülkelerinden ortak bildiri

Öte yandan Avrupa ülkeleri ile uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan ortak açıklamada da Somali'deki mevcut siyasi durumdan duyulan endişe ifade edildi.

Ortak açıklamada, taraflara diyalog çağrısı yapılarak, Somali halkının çıkarları doğrultusunda ve en kısa sürede seçim yol haritası üzerinde hızlı şekilde uzlaşı sağlanması istendi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, talep edilmesi halinde Somali öncülüğündeki görüşmelere destek vermeye hazırdır." ifadelerine yer verilerek, tüm Somalili liderlere ulusal çıkarları öncelemeleri ve gerilimin tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamaya İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, İspanya, Portekiz, Polonya, Belçika, Avusturya, Finlandiya ve İrlanda'nın Nairobi ile Mogadişu'daki diplomatik temsilciliklerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Somali Delegasyonu ile Birleşmiş Milletler (BM) Somali Yardım Misyonu imza attı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud liderliğindeki hükümet ile muhalefet arasında seçim sistemi reformu nedeniyle yaşanan siyasi gerilim son dönemde yeniden yükseldi.

Muhalefet, bugün başkent Mogadişu'da gösteri yapacağını duyururken, hükümet ise buna izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de Gerilim: Muhalefet ve Hükümet Karşı Karşıya - Son Dakika

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