Somali'de Hükümet ve Jubaland Çatıştı - Son Dakika
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Somali'de Hükümet ve Jubaland Çatıştı

Somali'de hükümet güçleri ile Jubaland askerleri arasında Ras Kambooni'de çatışmalar yaşandı.

11.12.2024 17:46
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Somali'de federal hükümetin askerleri ile Jubaland eyaleti askerlerinin Ras Kambooni kasabasında çatıştığı bildirildi.

Aşağı Jubba bölgesinin Ras Kambooni kasabasında, hükümet güçleri ile Jubaland eyaleti askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Somali hükümeti, bölgede meydana gelen çatışmalarla ilgili yayınladığı basın açıklamasında, "Afrika Birliği Geçiş Misyonu'nun (ATMIS) görev yaptığı ve Somalı askerleri tarafından devralınan bölgeye Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed Madobe'ya bağlı güçler tarafından saldırı düzenlendi. Somali askerleri bölgede Eş-Şebab'a karşı operasyonlara hazırlanıyordu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Madobe'nin terör örgütü Eş-Şebab ile temas kurduğu bilgisi de paylaşıldı.

Madobe'nin Somali ordusuna saldırmak için Eş-Şebab'dan yardım aldığı belirtilen açıklamada, "Eş-Şabab, Jubaland eyaleti askerlerine yol verdi." denildi.

Jubaland yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Aşağı Jubba bölgesindeki yönetim noktalarına saldırdığını açıklamıştı.

Bölgedeki iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle, çatışmaların şiddeti konusunda net bilgi verilmedi.

Somali hükümeti, 25 Kasım'da üçüncü kez Jubaland Eyalet Başkanı seçilen Madobe'nin seçimlere hile karıştırdığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de Hükümet ve Jubaland Çatıştı - Son Dakika

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