Somali'de Kaçırılan Denizciler İçin Görüşme

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Somali açıklarında kaçırılan Pakistanlı denizcilerin serbest bırakılması için Somalili mevkidaşı Abdusselam Abdi Ali ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dar, telefon görüşmesinde rehinelerin durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

Dar, denizcilerin güvenliğinin sağlanması, en kısa sürede serbest bırakılmaları ve ülkelerine güvenli şekilde dönmelerinin önemini vurguladı.

Somali Dışişleri Bakanı Ali ise hükümetinin rehinelerin en kısa sürede serbest bırakılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Somali'nin güneydoğu kıyıları açıklarında nisanda kaçırılan MT Honour 25 adlı gemide bulunan 11 Pakistanlı denizcinin halen diğer mürettebatla birlikte rehin tutulduğu biliniyor.