Somali'de Kuraklık ve Yardım Azalması Sorunları
BM OCHA, Somali'de kuraklık ve azalan yardımların geçim kaynaklarına zarar verdiğini açıkladı.
BACADVEYN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli kuraklık ve azalan yardımların, özellikle Somali'nin kuzey ve orta bölgelerinde halkın geçim kaynaklarına ağır darbe vurduğunu bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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