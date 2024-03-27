Somali'de Ramazan Ayında Camiler ve Geleneksel Iftar Sofraları

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Doğu Afrika ülkesi Somali'de ramazanda camiler cemaatle dolarken geleneksel iftar sofraları da kurulmaya devam ediyor.

Mogadişu'daki Ali Jamaale Camisi İmamı Şeyh Jamaale Abdikerin, ramazan etkinlikleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel iftar sofraları kurduklarını ve hafız gençlere yönelik yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Ramazanda camilerde ibadet edenlerin sayısının arttığını belirten Abdikerin, " Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları düzenleyerek gençlerin ilgisini camiye, ibadete daha çok çekmek istiyoruz." dedi.

Abdikerin, düzenledikleri yarışmada kazanan 7 genç için ödül töreni düzenlediklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ödül kazanan gençlere 20'şer dolardan başlayan para ödülü takdim ettiğini belirtti.

Öte yandan Somali sokaklarında geleneksel iftar sofraları da kurulmaya devam ediyor.

Sambus böreği satıcısı Halima Saadiya, Somalililerin vazgeçilmez sokak iftarlarıyla ilgili bilgi verdi, sokak yemeklerine hala ilgi olduğunu söyledi.

Saadiya, "Müşterilerimden bazıları bu yemekleri ya evlerinde yemek ya da cami gibi toplu yerlerde iftar açmak için alıyorlar." dedi.