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Somali'de Somaliland ile Etiyopya arasındaki anlaşma protesto edildi - Son Dakika
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Somali'de Somaliland ile Etiyopya arasındaki anlaşma protesto edildi

Somali'de yüzlerce kişi, Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, Etiyopya'ya toprak ve deniz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Somali'nin bağımsızlık ilan eden Somaliland'ın Etiyopya'ya liman vermesine karşı olduklarını belirten göstericiler, ülkelerini savunacaklarını ifade etti.

Somali\'de Somaliland ile Etiyopya arasındaki anlaşma protesto edildi
11.01.2024 - 14:58,
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Somali'de yüzlerce kişi, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile deniz erişimini öngören mutabakat zaptı imzalayan Etiyopya'ya karşı protesto düzenledi.

Başkent Mogadişu'da düzenlenen gösteriye hükümet yetkilileri, öğrenciler ve kadınlar başta olmak üzere yüzlerce Somalili destek verdi.

Somali İçişleri Bakanı Ahmed Macalin Fiqi, gösteride yaptığı konuşmada, Etiyopya'ya Somali'den bir karış toprak bile verilmeyeceğini söyledi.

Protestocular, "Denizimiz satılık değildir", "Toprağımıza sahip çıkın" ve "Denizimiz milli hazine ve mirastır" yazılı pankartlar taşıdı.

Somalili Shukri Cabdulle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an barışçıl bir gösteri düzenlediklerini ancak imzalanan mutabakat zaptının geri çekilmemesi durumunda Somali'nin korunması için kan döküleceğini ifade etti.

Cabdulle, Somaliland tarafından Etiyopya'ya herhangi bir limanın verilmesine karşı olduklarını belirterek, "Musa Bihi Abdi (Somaliland Başkanı) yönetimi Etiyopya'ya bir şey vermek istiyorsa, kendisine ait bir şey versin çünkü orası tüm Somalilere aittir." dedi.

Etiyopya'nın Somali'ye yönelik adımlarını eleştiren Cabdulle, gerekirse ülkelerini Etiyopya'ya karşı savunacaklarını söyledi.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somaliland Savunma Bakanı Abdiqani Mohamud Ateye, mutabakat zaptına tepki olarak istifa etmişti.

Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkelerinin liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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