Somali'de Türk Okulundan 700 Mezun

27.03.2026 11:35
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Somali'deki okulu, 14 yılda 700 mezun vererek eğitim hizmeti sunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) hayırseverlerin desteğiyle Somali'de 14 yıl önce açtığı okul, bugüne kadar 700 mezun verdi.

Başkent Mogadişu'nun Hawlwadag Sayidka bölgesinde 2012'de açılan Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Dini ilimlerin yanı sıra akademik dersler ve Türkçe eğitimi verilen okuldan bugüne kadar 700 öğrenci mezun olurken, 320 öğrenci de eğitimini sürdürüyor.

Öğrencilerin büyük bölümünün yatılı kaldığı okulda, öğrencilere günlük üç öğün yemek veriliyor, temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine, lisenin 2012'den bu yana başkent Mogadişu'da hizmet vermesiyle çocukların eğitim hayallerine Türkiye'nin desteğiyle ulaştığını söyledi.

Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan çocukların Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) bursları veya özel imkanla Türkiye'de üniversite eğitimlerine devam edebildiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Yine Somali'de üniversite eğitimlerini desteklediğimiz öğrencilerimiz de bulunmakta. Bu öğrencilerimiz üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra kamu ve özel sektörde Somali'nin gelişmesi ve kalkınması için çaba sarf ediyor. Bu anlamda mezunlarımız Somali-Türkiye kardeşliğinin önemli bir göstergesi olarak her alanda kendilerini gösteriyor. TDV, hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle bu okulda yüzde 100 burslu olarak hiçbir öğrenciden ücret almadan eğitim çalışmalarını sürdürüyor."

"Okulumuz Somali müfredatına göre eğitim vermektedir"

Okul müdürü Abdurrahman Muhammed Abdurrahman ise okulda 24 öğretmenin görev yaptığını belirtti.

Abdurrahman, "Okulumuz Somali müfredatına göre eğitim vermektedir. Buna ilaveten TDV'nin de eklediği dersler var. Türkçe, İslam fikirleri ve düşünceleri gibi derslerde de eğitim veriliyor. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ülkemizin gelişmesine önemli katkıda bulunuyor." dedi.

Okulun mezunlarından Muhammed Abdülvahit ise 2016'da mezun olduktan sonra Türkiye'de Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördüğünü söyledi.

Daha sonra ülkesine hizmet etmek için döndüğünü ve mezun olduğu okulda görev yapmaya başladığını anlatan Abdülvahit, "Burada öğrencilerimize hizmet sunuyorum. Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah TDV ve Türk milleti sayesinde ülkemize en iyi şekilde katkıda bulunacağım ve öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz." diye konuştu.

Eğitim gören öğrenciler Türkiye'ye minnettar

Öğrencilerden Abdurrahman Ali Ömer, bütün imkanların bulunduğu okulun eğitim hayatlarına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Katkı sunanlara teşekkür eden Ömer, okulunu bitirip doktor olmayı hedeflediğini belirtti.

Abdullah Abdurrezzak ise okulda iyi bir eğitim gördüklerini anlatarak, "Yatılı kalıyoruz. 3 öğün yemek yiyoruz. Farklı oyunlar oynuyoruz. Güzel dersler alıyoruz. Hem dini hem de matematik, Türkçe ve tarih gibi dersleri öğreniyoruz. Bu okulda okumaktan çok mutluyum. Eğitimimi tamamlayıp ülkeme ve milletime faydalı olmak istiyorum." dedi.

Abdurrahman Kasım Muhammed de çok sevdikleri Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayarak, "Çünkü onlar bize çok yardım ediyor. Dualarımız onlarla. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
