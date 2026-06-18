Somali'den Somaliland'a Kınama - Son Dakika
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Somali'den Somaliland'a Kınama

18.06.2026 14:45
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Somali hükümeti, Somaliland'ın İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarına yaptığı ziyareti kınadı.

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Somaliland yönetiminin İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına gerçekleştirdiği ziyareti sert dille kınayarak, bu adımın Somali Anayasası ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığında gerçekleştirilen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin ortaokul ve lise sınavlarının istatistiklerini içeren rapor ile ülkenin güvenlik, ekonomi ve sosyal durumuna ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada Somaliland yönetiminin, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına gerçekleştirdiği ziyaret sert ifadelerle kınandı.

Açıklamada, bu ziyaretin Somali Federal Cumhuriyeti Anayasası'na, uluslararası hukuka ve devletlerin egemenliği ile mazlum halkların haklarının korunmasına ilişkin temel ilkelere açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke konumunda

Somali hükümeti, İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ardından iki taraf arasında gelişen diplomatik temas ve işbirliği girişimlerine karşı çıkmayı sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland'ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke oldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ancak bugüne kadar Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali hükümeti ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeyi ilgilendiren uluslararası anlaşmalar ile diplomatik girişimlerin yalnızca Mogadişu'daki federal hükümetin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Filistin, Ekonomi, İsrail, Somali, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'den Somaliland'a Kınama - Son Dakika

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