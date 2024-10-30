Somali, Etiyopya Büyükelçilik Çalışanını İstenmeyen Kişi İlan Etti

Somali Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçiliğinde çalışan Ali Mohamed Adan'ı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adan'ın "diplomatik göreviyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu" belirtilerek istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edildi.
Adan'dan, tebliğ yazısını aldıktan sonra 72 saat içinde Somali'yi terk etmesi istendi.
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