Somali Güneybatı Eyaleti, Federal Hükümet ile İlişkileri Askıya Aldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'nin Güneybatı Eyaleti, federal hükümetle ilişkilerini askıya aldı ve işbirliği gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Somali'nin Güneybatı Eyaleti yönetimi, federal hükümetle tüm işbirliği ve ilişkileri askıya aldığını açıkladı.

Eyalet Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki federal hükümetin, milis grupları silahlandırdığı ve Eyalet Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen'i görevden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Güneybatı yönetimi, federal hükümetin bazı eyalet liderlerinin karşı çıktığı anayasa değişikliklerini yürürlüğe koymasının ardından Mogadişu ile ilişkilerin daha da kötüleştiğini belirtti.

Somali Federal Hükümeti İçişleri, Federal İşler ve Uzlaşı Bakanlığından yapılan açıklamada ise Güneybatı Eyaleti kararının yakından takip edildiği belirtilerek, federal hükümetin bölgede yaşanan istikrarsızlığın tarafı olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Güneybatı yönetiminin federal hükümetle iş birliğini askıya alma kararının kınandığı ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Somali'de anayasa değişiklikleri, seçim süreçleri ve merkezi yönetim ile eyaletler arasındaki yetki paylaşımına ilişkin anlaşmazlıklar, uzun süredir siyasi gerilimlere neden oluyor.

Federal bir yapıya sahip olan Somali'de son dönemde merkezi yönetim ile eyaletler arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar dikkat çekiyor. Puntland ve Jubaland sonrası Güneybatı Eyaleti ile federal hükümet arasında yaşanan bu son gelişme, söz konusu gerilimlerin güncel bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Mogadişu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:17:17. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.