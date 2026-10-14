Somali Halk Meclisi Başkanı Nur, Büyükelçi Alkan'ı makamında kabul etti

Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur, Türkiye'nin yeni Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı kabul etti.

Nur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, makamında kabul ettiği Büyükelçi Alkan ile iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra stratejik işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlara dayandığını vurgulayan Nur, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nur, Somali hükümeti ve halkına verdikleri sürekli destek ve dayanışma dolayısıyla Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür ederek Türkiye'nin Somali'de hayata geçirdiği ve devam eden projelerin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak bir geleceğin inşasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Büyükelçi Alkan'ın Somali'deki resmi kurumlara gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri kapsamında Halk Meclisi Başkanı Nur tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye ile Somali arasındaki parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmaların ve karşılıklı ziyaretlerin ele alındığı kaydedildi.

Büyükelçi Alkan'ın ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen mevcut Somali Halk Meclisi binasını ziyaret ettiği aktarıldı.

Büyükelçilik, Halk Meclisi Başkanı Nur'a ve meclis çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.