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Somali İstihbaratı Eş-Şebab'ın Elebaşılarından Muhiyadin Daqare'yi Yakaladı - Son Dakika
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Somali İstihbaratı Eş-Şebab'ın Elebaşılarından Muhiyadin Daqare'yi Yakaladı

Somali İstihbaratı Eş-Şebab\'ın Elebaşılarından Muhiyadin Daqare\'yi Yakaladı

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Muhiyadin Daqare'nin başkent Mogadişu'da yakalandığını duyurdu. Daqare'nin örgütün faaliyet gösterdiği bölgelerde etkin olduğu ve Ahmed Diriye'nin yardımcısı olduğu belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un terör örgütüne karşı mücadeleyi hızlandırdığı biliniyor.

03.02.2024 20:45
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Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın elebaşılarından Muhiyadin Daqare'yi yakaladığını duyurdu.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan açıklamada, Eş Şebab'ın elebaşılarından Ahmed Diriye'ye yakınlığı ile bilinen Daqare'nin başkent Mogadişu'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada Daqare'nin örgütün Mudug, Galgudud, Bay ve Aşağı Şabel bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve Diriye'nin yardımcısı olduğu aktarıldı.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yaparak şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022 yılından sonra terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali İstihbaratı Eş-Şebab'ın Elebaşılarından Muhiyadin Daqare'yi Yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali İstihbaratı Eş-Şebab'ın Elebaşılarından Muhiyadin Daqare'yi Yakaladı - Son Dakika
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