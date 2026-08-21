Erdoğan'ın Somali Ziyareti 15. Yılında: 'Balık Tutmayı Öğretti'

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaretin, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdığını belirterek "Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek; balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretin 15. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan Mahmud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin geçmişinin uzun yıllara dayandığını ancak 2011'deki ziyaretle iki ülke ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Mahmud, 2011'de Somali'nin ağır bir insani kriz yaşadığı dönemde dünyanın farklı ülkelerinden yardım faaliyetlerinin yürütüldüğünü ancak Erdoğan'ın ziyaretinin Somali'ye yönelik yardım anlayışını değiştirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin başbakanı olarak eşi, çocukları, bakanlar ve milletvekillerinden oluşan bir heyetle Somali'ye geldiğini anımsatan Mahmud, "Sadece yöneticilerle buluşup geri dönmediler. Yolda arabayı durdurup orada oynayan çocuklarla muhabbet etti." ifadelerini kullandı.

Mahmud, Erdoğan'ın bu görüşmelerin ardından okul ve hastane yapılması yönünde talimat verdiğini belirterek Türkiye tarafından inşa edilen okul ve hastanelerin yalnızca Somali'de değil, bölgede de örnek gösterildiğine işaret etti.

"Öleceğim günden başka bir günde ölmem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'deki mülteci kamplarını ziyaret etme kararlılığına da değinen Mahmud, güvenlik gerekçeleriyle bölgeye gidilmesinin riskli olduğunun söylenmesine rağmen Erdoğan'ın, "Beni oraya götürün, öleceğim günden başka bir günde ölmem." dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kampları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldiğini anlatan Mahmud, ziyaretin yalnızca insani yardım ulaştırmak anlamına gelmediğini, umutsuzluğa kapılmış insanlara moral ve umut verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Somali'nin insan kaynağının geliştirilmesine de önemli katkılar sunduğunu belirten Mahmud, Somalili gençlerin ortaöğretim ve yükseköğrenim için Türkiye'ye gönderildiğini aktardı.

Somali'nin doğal kaynaklarına Türkiye desteği

Somali'nin doğal kaynaklarının araştırılması konusunda Türkiye'nin sağladığı desteğe de değinen Mahmud, daha önce "Kaynaklarımız var ama bunları çıkaracak bütçemiz ve becerimiz var mı?" şeklinde düşündüklerini, bugün Türkiye'nin desteğiyle art arda sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Somali'ye geldiğini söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin güvenlik alanındaki desteğinin de ülkesinin terörle mücadelesinde önemli sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti.

Somali'nin 2007'den bu yana terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele ettiğini hatırlatan Mahmud, ilk dönemlerde Afrika Birliği güçlerinin Somali ordusuyla birlikte mücadele ettiğini ve Eş-Şebab'ın Mogadişu'dan çıkarıldığının altını çizdi.

Mahmud, son dönemde Türkiye'nin sağladığı eğitim ve ekipman desteği sayesinde Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyerek "Türkiye hem askerlerimizi eğitiyor hem de ihtiyaç duydukları araç gereçleri veriyor. Bu, hem güvenliğimiz hem de terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelemiz açısından çok şeyi değiştirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin Somali'ye yönelik yaklaşımının yalnızca mali yardım sağlamakla sınırlı kalmadığını vurgulayan Mahmud, "Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu. Milyonlarca dolarlık yapılan yatırımın parasını bize verebilirlerdi. Onu da yer bitirirdik ve yarın yine ihtiyacımız olurdu. Şu anda petrol için kendi elemanlarımız eğitiliyor. Sonuç olarak Türkiye balık tutmayı öğretti." dedi.

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca yardım, altyapı ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmadığını, ekonomik ilişkilerin de geliştiğini anlatan Mahmud, "İlişkilerimiz gün geçtikçe artıyor. Dün yardımdı, sonra altyapı ve güvenlik, ekonomiydi. Yarın daha da güçlü bir ortaklık olacak." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, "Tüm dünyaya teşekkürler ama Türkiye'ye çok farklı şekilde teşekkürler." diye konuştu.

Türkiye'nin Somali'ye yönelik desteğinin yalnızca devletler arası ilişkiler kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Mahmud, Somali halkının Türkiye'ye ve Türk halkına minnettarlığını dile getirdi.

"Türkçeyi ve Türk kültürünü bilen gençlerimizden dolayı mutluyum"

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin halklar arasındaki bağları da güçlendirdiğini belirten Mahmud, Somali'de Türkçe konuşan ve Türk kültürünü bilen gençlerin yetişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mahmud, Türkçe tartışma programları hazırlamak isteyen Somalili gençlerin kendisini ziyaret ettiğini, bu programların Türkiye'de de yayımlanarak Somali gençlerinin Türk halkına yönelik teşekkürlerini anlatmalarının planlandığını kaydetti.

"Somali halkı ile Türk halkının birbirlerini anlamaları, kaynaşmaları tarih açısından çok büyük bir şey bizim için." diyen Mahmud, dünyadan da Türkiye'nin Somali'ye yaklaşımına benzer bir anlayış beklediklerini sözlerine ekledi.