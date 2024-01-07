Somali Ordusu ve Uluslararası Koalisyon Eş-Şebab\'a Karşı Operasyonlarında 76 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Somali ordusu ve uluslararası koalisyon, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonlarda 76 militanı etkisiz hale getirdi.
Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, dün Somali ordusu ve yerel kuvvetlerin Mudug bölgesinde düzenlediği baskından kaçan Eş-Şebab üyelerine hava saldırısı düzenlendi.
Ordu ve yerel kuvvetlerin düzenlediği baskında en az 50 militan etkisiz hale getirildi.
Uluslararası koalisyonun da katıldığı hava saldırısında 26 Eş-Şebab militanı öldürüldü.
Çatışmalarda Somali ordusundan bir komutanın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Somali hükümeti, yaklaşık iki yıldır Eş-Şebab'a yönelik kapsamlı mücadele yürütüyor.
ABD'nin sık sık hava desteği verdiği Somali ordusu, son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırdı.
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