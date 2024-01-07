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Somali Ordusu ve Uluslararası Koalisyon Eş-Şebab'a Karşı Operasyonlarında 76 Militanı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Somali Ordusu ve Uluslararası Koalisyon Eş-Şebab'a Karşı Operasyonlarında 76 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Somali ordusu ve uluslararası koalisyon, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 76 militanı etkisiz hale getirdi. Mudug bölgesinde gerçekleştirilen baskında Somali ordusu ve yerel kuvvetler tarafından 50 militan etkisiz hale getirilirken, uluslararası koalisyonun hava saldırısında ise 26 Eş-Şebab militanı öldürüldü. Çatışmalarda bir Somali ordusu komutanı hayatını kaybetti. Somali hükümeti, Eş-Şebab'a karşı mücadelesini sürdürmekte ve ABD'nin de desteğiyle operasyonlarını artırmaktadır.

Somali Ordusu ve Uluslararası Koalisyon Eş-Şebab\'a Karşı Operasyonlarında 76 Militanı Etkisiz Hale Getirdi
07.01.2024 - 11:39,
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Somali ordusu ve uluslararası koalisyon, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonlarda 76 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, dün Somali ordusu ve yerel kuvvetlerin Mudug bölgesinde düzenlediği baskından kaçan Eş-Şebab üyelerine hava saldırısı düzenlendi.

Ordu ve yerel kuvvetlerin düzenlediği baskında en az 50 militan etkisiz hale getirildi.

Uluslararası koalisyonun da katıldığı hava saldırısında 26 Eş-Şebab militanı öldürüldü.

Çatışmalarda Somali ordusundan bir komutanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Somali hükümeti, yaklaşık iki yıldır Eş-Şebab'a yönelik kapsamlı mücadele yürütüyor.

ABD'nin sık sık hava desteği verdiği Somali ordusu, son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırdı.

Kaynak: AA
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Somali, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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