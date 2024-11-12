Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 23 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan açıklamada, Galmudug eyaletindeki Dharaarweyn köyünde Eş-Şebab terör örgütüne operasyon düzenlendiği anlatıldı.
Operasyonda, ilk belirlemelere göre 23 örgüt üyesinin öldürüldüğü ve örgüte ait 3 aracın imha edildiği belirtildi.
Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Operasyon - Son Dakika
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