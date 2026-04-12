Somali Silahlı Kuvvetleri 66. Yılını Kutladı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somali Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 66. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Her yıl 12 Nisan'da kutlanan yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen törende, Somali Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni katılan askeri araçlar sergilendi.

Törene, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Genelkurmay Başkanı İbrahim Mohamed Mahmud, kabine üyeleri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, tören kapsamında askeri birlikleri selamladı.

Kutlamalarda ayrıca Türkiye tarafından konuşlandırılan F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali Silahlı Kuvvetlerinin gününü kutladı.

Silahlı kuvvetlerin kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Mahmud, "Bir dönem ülkemizde tüm üst düzey yetkililerin güvenliği Afrika Misyonu askerleri tarafından sağlanıyordu ama artık böyle bir şey yok çünkü eğitilmiş Somalili askerler var ve tüm yetkililerin güvenliğini onlar sağlıyor." dedi.

Uluslararası ortaklara teşekkür eden Mahmud, "Artık eskisi gibi yurt dışına asker göndermiyoruz ve askerler Somali'de eğitiliyor." ifadelerini kullandı.

Savunma alanında atılacak yeni adımlara da değinen Mahmud, "Yakında kurulacak savunma üniversitesi ile her şey daha da iyi olacak. Kendi kendimize yeteceğiz." diye konuştu.