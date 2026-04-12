Somali Silahlı Kuvvetleri 66. Yılını Kutladı - Son Dakika
Somali Silahlı Kuvvetleri 66. Yılını Kutladı

12.04.2026 18:44
Mogadişu'da düzenlenen törende, Somali Silahlı Kuvvetleri'nin 66. yıl dönümü kutlandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somali Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 66. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Her yıl 12 Nisan'da kutlanan yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen törende, Somali Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni katılan askeri araçlar sergilendi.

Törene, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Genelkurmay Başkanı İbrahim Mohamed Mahmud, kabine üyeleri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, tören kapsamında askeri birlikleri selamladı.

Kutlamalarda ayrıca Türkiye tarafından konuşlandırılan F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali Silahlı Kuvvetlerinin gününü kutladı.

Silahlı kuvvetlerin kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Mahmud, "Bir dönem ülkemizde tüm üst düzey yetkililerin güvenliği Afrika Misyonu askerleri tarafından sağlanıyordu ama artık böyle bir şey yok çünkü eğitilmiş Somalili askerler var ve tüm yetkililerin güvenliğini onlar sağlıyor." dedi.

Uluslararası ortaklara teşekkür eden Mahmud, "Artık eskisi gibi yurt dışına asker göndermiyoruz ve askerler Somali'de eğitiliyor." ifadelerini kullandı.

Savunma alanında atılacak yeni adımlara da değinen Mahmud, "Yakında kurulacak savunma üniversitesi ile her şey daha da iyi olacak. Kendi kendimize yeteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mogadişu, Savunma, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Silahlı Kuvvetleri 66. Yılını Kutladı - Son Dakika

Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
SON DAKİKA: Somali Silahlı Kuvvetleri 66. Yılını Kutladı - Son Dakika
