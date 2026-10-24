Somali Türk Görev Kuvveti Mogadişu'da 5 dersliğin yenilemesini tamamladı

Somali Türk Görev Kuvveti Mogadişu'da 5 dersliğin yenilemesini tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığına göre Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Mogadişu'daki Maxamuud Hilowle Okulu'nda 5 dersliğin bakım, onarım ve yenilemesini tamamlayarak açılışı yaptı. Proje kapsamında okula 75 öğrenci sırası, 5 öğretmen masası ve 5 öğretmen koltuğu teslim edildi.
Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir okulun 5 dersliğinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, ülkedeki eğitim alanına yönelik destek faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Mogadişu'daki Maxamuud Hilowle Okulu'nda 5 dersliğin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.
Proje kapsamında okula 75 öğrenci sırası, 5 öğretmen masası, 5 öğretmen koltuğu ve çeşitli sınıf malzemeleri teslim edildi.
Kaynak: AA
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