Somali, Türkiye ile adalet anlaşmasını onayladı - Son Dakika
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Somali, Türkiye ile adalet anlaşmasını onayladı

Somali, Türkiye ile adalet anlaşmasını onayladı

Somali kabinesi, Türkiye ile adalet anlaşmasını onayladı. Anlaşma, hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesine olanak tanıyor. Somali Adalet Bakanı, anlaşmanın Somali ile Türkiye arasında adalet alanında işbirliğini güçlendireceğini ve uluslararası anlaşmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Anlaşmanın onaylanması, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı'nın Mogadişu'daki ziyaretiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Somali hükümeti, Türkiye ile adalet kurumlarının geliştirilmesi konusunda da işbirliği yapacaklarını duyurdu.

02.05.2024 21:29
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Somali kabinesinin, Türkiye ile "hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesini" kapsayan adalet anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Somali Adalet Bakanı Hassan Moallin Mohamud, yaptığı açıklamada, kabinenin Türkiye ile Somali arasında adalet anlaşmasını onayladığını belirtti.

Mohamud, anlaşmanın hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Anlaşmanın Somali ile Türkiye arasında adalet alanında işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Mohamud, Somali'nin izolasyondan çıktığını ve yargı sisteminin geliştirilmesi için uluslararası anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın onaylanması, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın Mogadişu'daki resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Somali hükümeti, Somali'nin adalet kurumlarında bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda da Türkiye ile işbirliği yapacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Somali, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali, Türkiye ile adalet anlaşmasını onayladı - Son Dakika

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