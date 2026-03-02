Somali'ye 2 Bin Kur'an Dağıtıldı - Son Dakika
Somali'ye 2 Bin Kur'an Dağıtıldı

Somali\'ye 2 Bin Kur\'an Dağıtıldı
02.03.2026 16:32
TDV, 'Hediyem Kur'an Olsun Projesi' ile Somali'de 2 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Somali'de Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında 2 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 2026 yılı ramazan ayı yardım programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle Somali'de ilmi eğitim alan kişilerle Kur'an Kursu öğrencileri için "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında 2 bin Kur'an-ı Kerim hazırlandı.

Hazırlanan Kur'an-ı Kerimler, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, TDV Somali Temsilcisi Osman Türk ve gönüllüler tarafından, başkent Mogadişu'nun Warta Nabadda ve Hilwa bölgelerinde Hadis Medresesi, Er Rabia El Adeviyye Kız Medresesi ile İmam Şafi Yetimhanesi'nde eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ramazan ayının Müslümanlar için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyledi.

Arslan, ramazan ayında Kur'an-ı Kerim ile insanları buluşturmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde TDV dünyanın dört bir yanında yapmış olduğu pek çok insani yardım faaliyeti ile medreselere, camilere, Kur'an kurslarına, ilim meclislerine Kur'an-ı Kerim ulaştırarak kardeşlerimizin eğitimlerine destek olmak için gayret sarf ediyor. Ramazan ayı münasebetiyle pek çok coğrafyada olduğu gibi Somali'de de kardeşlerimizin hem ihtiyaçlarını karşılayıp sofralarında bir AŞ olmaya gayret sarf ediyor hem de Kur'an-ı Kerim'e daha rahat ulaşmalarına vesile olacak çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi de Kur'an-ı Kerim'i kardeşlerimize bizzat kendi müesseselerinde ulaştırmamız. 'Hediyem Kuran Olsun Projesi' bu anlamda çok kıymetli ve geri dönüşler aldığımız bir proje. Hayır sahibi kardeşlerimizden Rabbim razı olsun."

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'ye 2 Bin Kur'an Dağıtıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Somali'ye 2 Bin Kur'an Dağıtıldı
