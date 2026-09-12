Somali'ye giden TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş, Hint Okyanusu'nda eğitim yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Somali'ye intikal eden TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş'un Hint Okyanusu'nda eğitimler icra ettiğini bildirdi. Eğitimlere ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş'un Hint Okyanusu'nda eğitimler gerçekleştirdiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Somali'ye intikal eden TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş, Hint Okyanusu'nda eğitimler icra etti." ifadeleri kullanıldı.
Eğitimlere ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
Kaynak: AA
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