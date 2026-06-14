Somaliland Başkanı İsrail'i Ziyaret Etti

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Abdullahi ile Herzog Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutunda görüştü.

Abdullahi'nin gün içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmesi ve Batı Kudüs'teki Yad Vashem Holokost Anıtı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Abdullahi'nin ziyaretine ilişkin "Bu tarihi ziyaret, iki ulus arasındaki yeni ortaklığın taşıdığı büyük potansiyeli simgeliyor." ifadesini kullandı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi ise "dostum" ifadesiyle hitap ettiği İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un sıcak karşılamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abdullahi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin Somaliland Bölgesi ile İsrail arasındaki ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu ileri sürdü.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.