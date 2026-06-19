Somaliland'ın İsrail ile İlişkisi Tepki Topladı - Son Dakika
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Somaliland'ın İsrail ile İlişkisi Tepki Topladı

19.06.2026 16:54
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İmam Aden, Somaliland'ın İsrail ile ilişkisini eleştirerek halkın duygularına dikkat çekti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Kudüs'te sözde büyükelçilik açmasına ve İsrail ile yakın ilişki kurmasına tepki gösteren Ömer Bin Hattab Camisi imamı Şeyh Abdulhayi Aden, "Somaliland'ın İsrail ile ilişkisi, halkımızın yüreğinde bir yara açtı." dedi.

Somali'nin önde gelen alimlerinden ve Mogadişu'daki Ömer Bin Hattab Camisi'nin imamı Aden, cuma hutbesini Somaliland ile İsrail arasında gelişen ilişkilere ayırarak, yakınlaşmayı eleştirdi.

İmam Aden, hutbe sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Somaliland Bölgesi Başkanı, İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi ve orada temsilcilik açtı ama 1948'te Avrupa'dan getirilen insanlara Filistin toprakları verildi. Çünkü Avrupalılar, onların niyetini ve ne yapabileceklerini biliyordu. Bütün zulmü Filistin halkına yaşattılar ve hala yaşatıyorlar. Bugünün gerçek muhacirleri Filistinlilerdir." ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinin Filistinliler için yardım topladığını, aylık 100 dolar kazanan kadınların bile bunun 10 dolarını Filistinli kardeşlerine vermek istediğini vurgulayan Aden, Somalililerin Filistinliler ile her zaman yan yana olduğunu dile getirdi.

Aden, "Somali halkı, el ele vererek Filistinli kardeşlerine destek olmak istiyor. Daha önce topladığımız 500 bin dolarlık yardımın önemli bir kısmı da Somaliland'da yaşayan kardeşlerimiz tarafından bağışlandı." diye konuştu.

Somaliland Başkanı konuşmasına besmeleyle başladığında bunun Netanyahu'yu rahatsız ettiğine dikkati çeken Aden, "'Yahudilerden kalkınmayı ve gelişmeyi istiyoruz ama dinlerini istemiyoruz.' diyorlar. Bu mümkün değil çünkü onlar yalnızca kendilerini geliştirir, başkalarını geliştirmez. Daima kendi çıkarlarının peşinden giderler." değerlendirmesinde bulundu.

İmam Aden, Müslümanların Filistin'e ve halkına destek vermeye devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Somaliland'ın İsrail ile ilişkisi, halkımızın yüreğinde bir yara açtı." dedi.

İsrail, "Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke" oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland'ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, "Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ancak bugüne kadar Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeyi ilgilendiren uluslararası anlaşmalar ile diplomatik girişimlerin yalnızca Mogadişu'daki federal hükümetin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somaliland'ın İsrail ile İlişkisi Tepki Topladı - Son Dakika

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