Somaliland ve Etiyopya, askeri iş birliğini görüştü

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya'nın genelkurmay başkanları, tartışmalı kıyı anlaşması sonrası askeri iş birliğini görüştü.

Fana televizyonunun haberine göre, Etiyopya Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula ve Somaliland Genelkurmay Başkanı Nuh İsmail Tani, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ikili toplantıda bir araya geldi.

Görüşmede, askeri iş birliğine dair konular ele alındı.

1991'de Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somaliland Savunma Bakanı Abdiqani Mohamud Ateye, mutabakat zaptına tepki olarak istifa etmişti.

Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkeleri liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.