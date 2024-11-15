Sonbahar ve Sis Buluşması

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Sonbaharın renkleri sisle birleşti

KOCAELİ - Kocaeli'de sonbaharın renkleri eşsiz manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimleride sis ve sonbaharın renkleri bir araya geldi.

Sonbaharın kendisini hissettirdiği Kasım ayında, renkler adeta görsel şölen oluşturuyor. Doyumsuz manzaralar ortaya çıkarken, sabahın ilk saatlerinde siste eşlik ediyor.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sis ve renklerin buluşması, izleyenlere mest ediyor.

Başiskele ormanları da hem spor, hem de doğa tutkunlarının uğrak noktası.