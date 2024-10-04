Sonbahara Merhaba Kahvaltısı

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Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince "Sonbahara Merhaba" temalı kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Bursa Hakimevi'ndeki etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Ali Albayrak, katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Sonbaharın getirdiği güzellikleri paylaşan katılımcılar, derneğin gelecekteki etkinlikleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Albayrak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler, hemşehrilerimizin bir araya gelerek destek ve dayanışma içinde buluşmalarını sağlamakta, aynı zamanda dernek olarak ailemizi genişletme fırsatı sunmaktadır. Samimi bir ortamda geçen kahvaltımız, hem yeni dostlukların kurulmasına hem de mevcut ilişkilerin güçlenmesine olanak tanıdı." ifadesini kullandı.