Soner Ilık'tan AA'ya 106. Yıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soner Ilık'tan AA'ya 106. Yıl Mesajı

06.04.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTSO Başkanı Ilık, AA'nın 106 yıldır güvenilir habercilikteki rolünü vurguladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında Anadolu Ajansının 106 yıldır Türkiye'nin dünyadaki sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın kuruluşundan bugüne kadar teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağladığını ve habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasında öncü bir rol üstlenen Anadolu Ajansı, sadece bir haber kuruluşu olmanın ötesinde, demokrasimizin güçlenmesine, toplumun bilinçlenmesine ve ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda doğru şekilde temsil edilmesine katkıda bulunmuştur. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin tarihi süreçlerini, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini kayda alan Anadolu Ajansı, kamuoyuna objektif ve nitelikli habercilik sunma misyonunu hiç aksatmadan sürdürmüştür. Günümüzde bilgiye hızlı erişimin ve doğruluğun öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönemde, Anadolu Ajansının tarafsız, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışı topluma ışık tutmaya devam etmektedir."

Ilık, AA'nın Türkiye'nin doğru haber alma hakkının teminatı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soner Ilık'tan AA'ya 106. Yıl Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:11:22. #7.12#
SON DAKİKA: Soner Ilık'tan AA'ya 106. Yıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.