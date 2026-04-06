Soner Ilık'tan AA'ya 106. Yıl Mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında Anadolu Ajansının 106 yıldır Türkiye'nin dünyadaki sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın kuruluşundan bugüne kadar teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağladığını ve habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasında öncü bir rol üstlenen Anadolu Ajansı, sadece bir haber kuruluşu olmanın ötesinde, demokrasimizin güçlenmesine, toplumun bilinçlenmesine ve ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda doğru şekilde temsil edilmesine katkıda bulunmuştur. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin tarihi süreçlerini, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini kayda alan Anadolu Ajansı, kamuoyuna objektif ve nitelikli habercilik sunma misyonunu hiç aksatmadan sürdürmüştür. Günümüzde bilgiye hızlı erişimin ve doğruluğun öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönemde, Anadolu Ajansının tarafsız, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışı topluma ışık tutmaya devam etmektedir."

Ilık, AA'nın Türkiye'nin doğru haber alma hakkının teminatı olduğunu kaydetti.