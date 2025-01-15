Söngüt İlkokulunda Terlik Dönemi - Son Dakika
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Söngüt İlkokulunda Terlik Dönemi

Söngüt İlkokulunda Terlik Dönemi

Tokat'ta Söngüt İlkokulu, hijyen ve rahatlık için öğrencilerin terlikle girmesini sağladı.

15.01.2025 11:47
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Tokat'ta merkeze bağlı Söngüt köyündeki ilkokulda öğrenciler, okula ayakkabı yerine terlikle giriyor.

Söngüt İlkokulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan Duygu Dönmez Demir, aynı zamanda okulun müdürlük görevini üstleniyor.

Demir, göreve başladıktan sonra, 33 öğrencisi bulunan okulun fiziki şartlarını iyileştirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı destekle çalışma yürüttü.

Okul binasını boyatan, çatıyı tamir ettiren, elektrik tesisatını bakımdan geçirten Demir, sınıf donatılarını yeniletti, çevre düzenlemesi yaptırdı.

Ana sınıfı öğretmeni Merve Cılız ile okulun tüm bölümlerine halı yerleştiren Demir, öğrencilerin girişte ayakkabılarını çıkararak sınıflara terlikle girmesini sağladı.

"Hem okulumuz hijyenik hem çocuklar daha özgür"

Duygu Dönmez Demir, AA muhabirine, meslekte 10. yılı olduğunu söyledi.

Söngüt İlkokuluna atandığında buranın bakıma ihtiyacı olduğunu gördüğünü anlatan Demir, "Ana sınıfı öğretmenimiz Merve Cılız ile 'Neler yapabiliriz?' diye düşündük. Yaptığımız birçok tadilattan sonra okulumuzun tamamını halıyla kapladık." dedi.

Daha sonra, öğrencilerin sınıflarda panduf (ev ayakkabısı) ve terliklerle daha rahat olacağını düşündüklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Hem okulumuz hijyenik hem çocuklar daha özgür. Halıların üzerinde istediğimiz zaman etkinlik, oyun ve proje yapabiliyoruz. Halı uygulamamız bir senedir devam ediyor. Hepimiz bu anlamda çok mutluyuz. Uygulamamızı yapmamız için önce okulumuzun fiziki şartlarının düzenlenmesi gerekiyordu. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz inanılmaz destek oldu. Sonrasında sivil toplum örgütleri, eğitime gönül vermiş yardımseverler bize destek verdi. Biz de mesai gözetmeden çalıştık."

Demir, okullarının Tokat'ta parmakla gösterilecek hale geldiğini belirterek, "Uygulamadan dolayı öğrencilerimiz mutlu. Çevremiz ve köy halkımızdan olumlu dönüşler alıyoruz çünkü çocuklarımız evdeki rahatlıklarını burada da yaşıyor. Okulumuzda 25 öğrencimiz var. 1, 2, 3 ve 4. sınıflara birleştirilmiş sınıfta eğitim veriyorum. Ana sınıfında da 8 öğrencimiz var." diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Ravza Güven de okula terlikle girdiklerini söyleyerek, "Halılar üzerine rahat çıkarabiliyoruz, oyunları rahat oynayabiliyoruz. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söngüt İlkokulunda Terlik Dönemi - Son Dakika

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