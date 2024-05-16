Sony Music, teknoloji şirketlerine yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu - Son Dakika
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Sony Music, teknoloji şirketlerine yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu

Sony Music, teknoloji şirketlerine yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu

Amerikan müzik şirketi Sony Music, Google, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devlerine gönderdiği mektupta, şarkılarının izinsiz kullanılmasının yasal sıkıntılara yol açabileceğini belirterek, yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları konusunda uyardı. Sony Music, firmalardan hangi şarkıların kullanıldığı, şarkılara nasıl erişildiği ve kaç kopya yapıldığı gibi soruları yanıtlamalarını istedi.

16.05.2024 22:49
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Amerikan müzik şirketi Sony Music, teknoloji şirketlerine, yapay zeka (AI) sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Sony Music, 700 firmaya gönderdiği mektupta, "sanatçılarının müziklerinin izinsiz kullanılmış olabileceğine" inanmak için sebepleri olduğunu belirtti.

Aralarında Google, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin bulunduğu şirketleri, yapay zeka sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları hakkında uyaran Sony Music, yetkisiz kullanımın yasal sıkıntılara yol açabileceğini kaydetti.

Söz konusu mektupta, firmalardan, hangi şarkıların yapay zeka sistemlerini geliştirmek için kullanıldığı, şarkılara nasıl erişildiği ve şarkılardan kaç kopya yapıldığı gibi soruları yanıtlamaları istendi.

Kaynak: AA

Microsoft, Google, Sony, Müzik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sony Music, teknoloji şirketlerine yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sony Music, teknoloji şirketlerine yapay zeka sistemlerini geliştirmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu - Son Dakika
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