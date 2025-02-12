Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Manavgat Belediyesi, Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nda kapsamlı yenileme çalışmalarına başladı. 10 Şubat'ta başlanan çalışmalar 10 Mart'a kadar sürecek ve alan geçici olarak ziyarete kapalı kalacak. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, düzenlemelerin çevre dostu ve sürdürülebilir olacağını vurguladı.

12.02.2025 09:54  Güncelleme: 10:19
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, bölgedeki en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Manavgat Belediyesi'nin Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nda 10 Şubat'ta başlattığı yenileme işlemleri, 10 Mart'a kadar devam edecek ve bu süre içerisinde alan, geçici olarak ziyarete kapalı kalacak.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcılarıyla birlikte Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunarak, mevcut durum ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Kara, Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nın bölgedeki en önemli doğal yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, yapılan iyileştirme çalışmalarının, ilçe halkı ve ziyaretçiler için uzun vadede önemli faydalar sağlayacağınıd dile getirdi. Kara, "Mesire Alanı'nın doğal yapısına zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde yapılacak olan bu düzenlemeler, hem şehir hem de çevre ekonomisi için büyük bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Manavgat Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, Sorgun Boğaz Mesire Alanı'nın bakım ve onarım çalışmalarının ardından daha modern, güvenli ve kullanışlı bir hale getirileceği belirtildi. İyileştirme sürecinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Yenilenen mesire alanının, daha fazla ziyaretçi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşması ve şehre değer katması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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