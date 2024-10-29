Sorgun'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Sorgun Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 29 Ekim 1923 tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Öğrencilerin şiir okuduğu, tekvando ve folklor gösterilerinin sunulduğu tören, türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.
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