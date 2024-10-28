Sorgun'da Cumhuriyet İçin Sivas Gezisi - Son Dakika
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Sorgun'da Cumhuriyet İçin Sivas Gezisi

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Sorgun'dan 87 öğrenci Sivas'a gezi düzenledi.

28.10.2024 17:49
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Sorgun Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dönümü dolayısıyla öğrencilere yönelik Sivas'a gezi düzenlendi

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla düzenlenen geziye 87 öğrencinin katıldığını belirtti.

Aydın, "Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı Sivas'a gezi düzenlendik. Bu kapsamda Çifte Minareli Medrese, Atatürk ve Kongre Merkezi ile Arkeoloji Müzesi öğrencilerimiz tarafından ziyaret edildi. Bu vesileyle hem öğrencilerimizin hem de tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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